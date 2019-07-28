В нашем мире пластиковой банковской карты нет разве что у детей до 14 лет. Однако не все клиенты банков точно знаю, как карточкой нужно пользоваться. Самые важные момент публикует DEITA.RU.

Подпись на обратной стороне нужно ставить сразу же, как только получили банковскую карту. Это не позволит пользоваться вашей картой третьим лицам.

Обязательно нужно поменять защитный код. Пин-код нужно обязательно запомнить, записывать его где-либо или оставлять в сумочке крайне не рекомендуется. От потери сумочки с кошельком или от кражи никто не застрахован.

Если вдруг клиент банка совершает покупку в интернет-магазине, необходимо использовать CVV2 или CVC2 коды. Они расположены на обратной стороне карты. Крайне рекомендуется для оплаты в интернете завести виртуальную карту с отдельным лимитом, который равен размеру покупки.

Когда снимаете деньги с карты в банкомате, прикрывайте рукой клавиатуру при введении пин-кода. Его нужно закрывать не только от посторонних, но и от видеокамеры.

В случае если банкомат «съел» карту, звоните по телефону, указанному на банкомате, и сообщайте об инциденте. Тут же следует заблокировать карту. Помните, когда карту разблокируют, на ней останется та же сумма, что и до блокировки. То же самое и при замене пластиковой банковской карты.

Екатерина Брязгунова