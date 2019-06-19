Наркодилеры изобрели новую схему, которая ставит под угрозу каждого пользователя каршеринга, сообщает DEITA.RU.



Россияне все чаще стали жаловаться на то, что полицейские стали тщательно проверять каршеринговые автомобили. Доходит даже до обысков в салоне.

Дело в том, что наркодилеры додумались использовать в своих целях сервисы поминутной аренды авто. Как пишет Life, они арендуют машину, прячут в ней закладку и скидывают данные о расположении авто «клиенту». Только вот, если вы успеете занять эту машину с закладкой раньше, вас ждет реальный тюремный срок за распространение наркотиков, а это 20 лет колонии.

Проблема еще и в том, что времени на осмотр машины нет: за каждую минуту вы платите деньги (около 10 рублей). Поэтому чаще всего водители проверяют состояние кузова и наличие документов.

"Мне бы даже в голову не пришло осматривать салон и багажник каршеринговой машины! И дело не в том, что жалко денег - просто действуешь по аналогии с арендой машин на несколько дней: ищешь царапины на кузове, чтобы не платить за ремонт", - рассказала жительница Тулы Анна Фрадкова, частый пользователь каршеринговых авто.





Совет в такой ситуации может быть только один: тщательно проверять салон, осматривать багажник, пространство между сидениями и карманы. Кроме того, стоит иметь в телефоне номер пары адвокатов, которые будут с вами в первые часы после ареста.

Ранее сообщалось о том, что журналисту-расследователю Ивану Голунову подбросили наркотики. После его освобождения обсуждают возможность пересмотра 228 статьи.

Елена Миронова