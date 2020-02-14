Каждый водитель совершает эту ошибку при прогреве авто

Долгие зимние месяцы накладывают отпечаток на порядок эксплуатации автомобиля, сообщает ИА DEITA.RU. Для того, чтобы продлить срок службы всех агрегатов автомобиля, необходимо прогревать его до рабочей температуры.



Как пишет журнал «За рулем», при прогреве нельзя забывать и об автоматической коробке передач. Дело в том, что, в отличие от механической коробки передач, автоматическую необходимо дополнительно прогревать перед стартом.

Эксперты объясняют, что во время стоянки в режиме P или N автомат не прогревается. А на минусовых температурах движение при загустевшем масле вредно для коробки. Лучше всего ставить автомат на D или R – тогда гидротрансформатор начинает перемешивать масло.