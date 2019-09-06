Стало известно, какие четыре действия водителей приводят к скорейшему сокращению срока жизни автомобиля. Об этом сообщает DEITA.RU cо ссылкой на «Автовзгляд».

Во-первых, российским автолюбителям нужно срочно разувериться в мифе, что кочки и выбоины остаются для подвески незамеченными, если пролетать по ним на скорости 60 плюс.

Автомеханики, к которым через время «лайфхакеры» приезжают на «починку», утверждают: тот факт, что водителя меньше трясёт в салоне во время езды на скорости, не говорит о снятии нагрузки с пружин и компрессоров подвески. Кроме того, «полёт» по плохим дорогам «убивает» резину, гнёт диски, выбивает подшипники и т.д.

Второй причиной быстрого износа авто чаще всего является погоня автолюбителей за экономией на топливе. Безусловно, если залить в бак бензин с меньшим октановым числом, чем порекомендовал производитель, автомобиль колом не встанет, а вот двигатель в 90 процентах случаев со временем серьезно заболеет.

Экономному водителю следует приготовиться к износу деталей мотора и усиления вибраций. Кстати, дилерские центры имеют полное право отказаться вам в гарантийном обслуживании, если выяснится ваша экономия на горючем.

Третья причина – несоблюдение «гигиены» автомобиля. Когда вы в последний раз отвозили «ласточку» на автомойку? А как давно очищали днище и незащищенные части кузова от накопившейся грязи? Имейте в виду, что пренебрежение мытьем авто, особенно в зимнее время, увеличивает шансы на возникновение коррозии деталей.

Четвёртая частая ошибка водителей – они забывают прогревать двигатель перед началом движения в летнее время. Да, даже в жару мотору необходимо достигнуть температуры 90 градусов, чтобы нормально функционировать. В частности, распределять давление масла.

Екатерина Цой