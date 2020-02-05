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6 Декабрь 2019, 18:15

Каждый второй дом приморцы построили сами

стройка, строительство

В Приморском крае в 2019 году в общем вводе жилья 50% составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как рассказали приморские статистики, новое жилье появилось во всех районах и городах края. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Кавалеровском, Анучинском, Дальнереченском, Лазовском, Партизанском, Кировском, Михайловском и Хасанском районах, а также в городах: Фокино, Дальнегорск, Большой - Камень, Спасск-Дальний и Лесозаводск.

По сравнению с прошлым годом в 10 муниципальных образованиях края ввод жилья сни­зился: в Ольгинском, Красноармейском, Яковлевском, Ханкайском, Шкотовском, Тернейском и Надеждинском районах и в городах: Уссурийск, Дальнереченск и Владивосток.

В столице Дальнего Востока построено 233.4 тыс. кв. м жилых домов, что, как ни странно, на 16% меньше 2018 года. Но все равно из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 43% жилья. Артем – 12, Уссурийск и Находка – по 9, Надеждинский район – 6 и Большой Камень – 4%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2019 году, составила по краю 79.9 кв. м (в том числе построенной организациями – 53.2 кв. м, населением – 159.3 кв. м).

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