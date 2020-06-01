Каждый второй может обойтись без долгов

Более половины российских регионов скорей всего воспользуются кредитами или займами, чтобы выровнять бюджет и исполнить все социальные обязательства перед населением, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Так, рейтинговое агентство АКРА пишет о том, что деньги потребуются 58 регионам, а агентство НКР прогнозирует займы у 60 регионов. Всего регионам потребуется в общей сумме 500 миллиардов рублей. Среди субъектов, которым хватит денег являются регионы, где добывают углеводороды. Москва в расчет не бралась, потому что ее остатки слишком велики.

Наиболее худшая картина с деньгами наблюдается в Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ульяновской области и ЕАО. У регионов самый минимальный запас прочности по деньгам.

Уже сейчас по подсчетам специалистов российские регионы недополучили более 200 млрд рублей, это десятая часть по сравнению с прошлым годом. В Минфине подчеркнули, что первоначально бюджеты должны тратится на соцобязательства, поддержку пострадавших м борьбу с распространением болезни.

Напомним, что в Приморье в конце мая депутаты Законодательного собрания внесли корректировки в краевой бюджет, где часть средств направили борьбу с болезней, а также на работы для пострадавших от пандемии.