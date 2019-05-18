Российский телеведущий и философ Владимир Соловьев рассказал, где можно взять деньги на повышение заработной платы и пенсий, сообщает DEITA.RU.

На своей странице в Twitter телеведущий выложил ссылку на новость о том, что полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 миллиардов рублей и прокомментировал громкую коррупционную новость следующим образом: «Ещё один «настоящий» полковник… а может пора и к другим званиям присмотреться, и казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий и на инвестиции ещё останется».

Ранее прошла информация о том, что Черкалина задержали за получение крупной взятки. Общая сумма взятки составила 850 тысяч рублей. Однако, это оказалась только часть достояния полковника, в квартирах которого было обнаружено огромное количество наличных в рублях и долларах и драгоценности на сумму 12 миллиардов рублей.

Екатерина Брязгунова