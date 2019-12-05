Кемеровская ель за 18 млн рублей может рисовать и писать

Поставщик главной кемеровской ели объяснил откуда взялась стоимость в 18 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

По словам директора ООО «СК Сибеврострой» Михаила Вдовенко, искусственная ель полностью отвечает техническому заданию городской администрации. Как оказалось елка сделана из стали, почти двух тысяч веточек, на которых расположено 235 тысяч светодиодов. Благодаря им на дереве можно изображать и писать все что угодно. Также новогоднее дерево украсили игрушками.

«Елкой можно управлять с помощью телефона, прослужить городу она должна около 15 лет», - заявил Михаила Вдовенко.

Напомним, что в конце ноября власти Кемерово купили для главной площади города искусственную ель, тогда местные жители посчитали этот поступок неэффективным. Участники рынка отмечают, что скорей всего ель была приобретена за рыночную стоимость и даже дешевле.

Отметим, что новогодние декорации в этом году столице ДФО обойдутся в 4 млн рублей. Стоимость же самой ели в 2017 году составляла 4,6 млн рублей, годами ранее власти города устанавливали ели и за 10 млн рублей.

Иван Юрьев