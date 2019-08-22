Любители остренького рискуют получить проблемы со здоровьем, сообщает DEITA.RU.

"Росконтроль" провёл масштабную проверку кетчупов в российских магазинах. Сотрудники ведомства смогли обнаружить целый ряд опасных нарушений, которые грозят здоровью потребителей.

В чёрный список "Росконтроля" попали кетчупы "Каждый день" и "365 дней". Последний образец не прошёл проверку по уровню содержания сорбатов.

Также в продукции массовая доля ртути соответствует максимально допустимому значению лишь с учётом погрешности метода измерений. Кроме этого, специалистами было зафиксировано и низкое содержание соли.

В одном из кетчупов был обнаружен синтетический краситель, использование которого не предусмотрено техническим регламентом для томатного соуса, при этом в маркировке указан натуральный.

Дмитрий Шевченко