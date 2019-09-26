Кибербезопасность городов будущего станет одной из тем 100+ Forum Russia

Что угрожает умным городам с автоматизированными системами жизнеобеспечения и как обезопасить современные мегаполисы от кибератак, расскажут эксперты со всего мира, сообщает DEITA.RU.

В рамках сессии «Цифровая безопасность городов» специалисты обсудят риски умной инфраструктуры и киберугрозы для строительства и эксплуатации зданий smart cities, а также методы интеллектуальной защиты городской среды. Среди экспертов: Кирилл Круглов – старший исследователь-разработчик АО «Лаборатория Касперского»которая входит в международный некоммерческий проект Securing Smart Cities («Информационная безопасность современных городов»), руководитель направления информационной безопасности ПАО «Ростелеком» на Урале Григорий Ахунов, руководитель Удостоверяющего центра СКБ Контур Сергей Казаков и другие.

Впервые на форуме будет обсуждаться создание глобальной цифровой системы защиты современных городов. Логистика инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт жизни, становится всё более компьютеризированной. Формирование единой информационной сети позволит не только контролировать и защищать жизненно-важные системы городов и отдельных зданий, но и оперировать большими данными – то есть заниматься прогнозной аналитикой – предвидеть и предупреждать потенциально опасные ситуации. Кроме того, специалисты предложат методы повышения надежности цифровых технологий градостроительства. «Умные города будущего – это, в первую очередь, безопасные города. Мы поговорим о технологиях, которые будут на шаг впереди в плане обеспечения безопасности в широком смысле слова», - отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Эксперты форума расскажут, как защитить современные умные здания от киберугроз и когда мегаполисы будут полностью защищены цифровыми технологиями: «Сегодня лифтами, системами пожаротушения и видеонаблюдения, светофорами, освещением, подачей электроэнергии и другими системами жизнеобеспечения управляют компьютеры, которые собирают и обрабатывают данные. Как любые офисные системы с выходом в интернет, они могут быть открыты для вирусов и шпионских программ. Особенно опасны в этом смысле направленные атаки, когда кто-то пытается вывести эти системы из строя, украсть данные или изменить логику работы. В случае сбоя автоматики может произойти масса нежелательных событий. Например, отключатся все светофоры в городе или электричество в домах. Лет через 5 – 10 произойдет еще более значительный скачок цифровизации городов – появятся беспилотные машины, которые тоже будут управляться автоматически. Сбой в работе этих систем может создать угрозу жизни и здоровью, - комментирует Кирилл Круглов. - Почти каждая третья система, которая имеет отношение к умным городам, хотя бы раз за полгода сталкивается с вредоносными программами. Чтобы обезопасить их работу, мы разрабатываем специальные операционные системы для оборудования, которое управляет тем же светофором или кондиционером. Они будут предотвращать некорректные действия, которые могут произойти в результате сбоя или намеренной атаки. Любые попытки сделать это будут предотвращены прямо на уровне операционной системы».

Методики повышения цифрового «интеллекта» городов, которые применяются уже сегодня, представит Григорий Ахунов: «Любая инфраструктура потенциально подвержена киберугрозам. Степень ее устойчивости определяют средства защиты. Особенно защищены должны быть системы обработки данных - например, системы видеоаналитики, автоматизированные системы управления критически важными объектами, публичные Wi-fi сети. При реализации любых крупных проектов как в бизнес-сфере, так и в сфере градостроительства, необходимо избегать рисков, связанных с кибератаками и создавать следующее поколение продуктов и услуг, которые необходимы цифровой экономике».

Регистрация на VI Международный форум и выставку высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia открыта по ссылке: http://www.forum-100.ru

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Екатерина Брязгунова