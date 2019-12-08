Киев готовится к провокациям

Несколько десятков тысяч человек планируют устроить митинг в центре Киева 8 и 9 декабря в связи с саммитом «нормандской четверки», сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, об этом уведомило областное отделение Нацполиции Украины. Правоохранительное ведомство отметило, что уже получило пять сообщений от граждан и организаций, которые планируют провести акции в центральной части украинской столицы накануне и в сам день встречи «нормандской четверки».

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в МВД понимают, что украинское общество волнует тема переговоров. Он призвал участников массовых акций проводить их мирно.

На понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры на самом высоком уровне. Ожидается, что в них примут участие президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Пройдут встречи под присмотром посредников - ключевых фигур Евросоюза: президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.