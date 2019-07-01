Несколько десятков случаев нарушений режима прекращения огня зафиксировано на Донбассе, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, со стороны вооруженных сил Украины за последние сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы украинской артиллерии попали 14 населенных пунктов ДНР.

Как отмечает издание, всего по городам и селам ДНР солдаты Киева выпустили 591 снаряд. По заявлению властей непризнанной республики, украинская армия задействовала практически весь спектр запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Накануне, днем 28 июня, в поселке шахты Трудовская Донецка пострадали мирные жители. Мужчина с осколочными ранениями находится в больнице, женщина в госпитализации не нуждалась. В Коминтерново (южное направление) разрушены кровли и стены шести покинутых из-за войны домов, один из которых полностью сгорел.

Дмитрий Санников