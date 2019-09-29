Киев крушит ДНР минометами

Часть подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки осталась без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает DEITA.RU по материалам представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отмечают в ведомстве, утром в воскресенье 29 сентября, ВСУ обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки. В результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция. На данный момент населенный пункт частично обесточен. По информации представительства ДНР, огонь по поселку велся из минометов калибром 120 миллиметров.

Ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что добиться существенного прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе необходимо за ближайшие полгода. Как отметил чиновник, президент страны Владимир Зеленский уже подготовил несколько компромиссных шагов.

Дмитрий Санников