Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что Киев победит в «войне» с Москвой, сообщает DEITA.RU.

Поводом для резкого заявления украинского министра стало высказывание президента Франции Эмануэля Макрона о «Европе от Лиссабона до Владивостока». Французский лидер по итогам встречи с Владимиром Путиным не скрывал намерений строить дружественные и партнерские отношения с Россией.

Украинский же министр Владимир Омелян, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве, дал своеобразный комментарий идеям Макрона.

Министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «как это было сто лет назад». Украинскому министру делать подобные заявления – привычное дело. Ранее он заявлял, что въедет в Москву на танке.

Между тем, над Владивостоком горда реет флаг российский. А накануне флаг России развернули на самых популярных и значимых местах отдыха во Владивостоке в рамках общегородского флешмоба «Владивосток в триколоре»

Дмитрий Санников