Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Донбассе, сообщает DEITA.RU по материалам телеканала.

Как говорится в сообщении, съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел вооруженных сил Украины в селе Коминтерново Донецкой области. Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы украинской артиллерии попали 14 населенных пунктов ДНР.

Дмитрий Санников