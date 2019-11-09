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Киев отходит от Донбасса
9 Ноябрь 2019, 20:57
Киев отходит от Донбасса
Украинские силовики и подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики начали отводить войска от линии соприкосновения в районе поселка Петровское в Донбассе.
Стороны запустили сигнальные ракеты в знак того, что готовы приступить к отводу. Как пишет РИА ФАН, ополченцы покидают позиции у линии соприкосновения. Бойцы грузятся в автомобиль. За процессом наблюдают представители ОБСЕ.
Позднее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подтвердили, что украинские силовики также начали отвод сил.
«Надолго ли в очередной раз. И как будут вестись дальнейшие переговоры, ведь один из подписантов в Минске убит именно киевским режимом», - не столь оптимистичны российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников