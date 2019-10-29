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Киев отключил воду в ЛНР
С таким заявлением выступили в МЧС республики, сообщает
DEITA.RU.
МЧС Луганской Народной Республики сделало заявление. Как сообщает РИА «ФАН», власти Украины перекрыли подачу воды в республику.
По данным МЧС, на 30% подача воды сократилась в 8 городах ЛНР. Пострадали, в том числе, Стаханов, Кировск и Красный Луч. В ведомстве отметили, что водоснабжение возобновится когда Киев вернет воду.
Ранее такое происходило уже в сентябре. Власти Украины перекрывали водоснабжение с 10 городами республики.
Елена Миронова
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