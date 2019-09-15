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Киев переходит с газа на дрова
15 Сентябрь 2019, 01:12
Жители Украины вынуждены отказываться от газового отопления в пользу дровяного из-за падения уровня жизни, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал в эфире телеканала «112» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский, на Украине продолжается падение уровня потребления газа, население отказывается от данного топлива.
По словам эксперта, отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране.
Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что позиция Украины на трехсторонних консультациях РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину не изменится.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.
Дмитрий Санников