Киев переходит с газа на дрова

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Жители Украины вынуждены отказываться от газового отопления в пользу дровяного из-за падения уровня жизни, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал в эфире телеканала «112» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский, на Украине продолжается падение уровня потребления газа, население отказывается от данного топлива.

По словам эксперта, отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что позиция Украины на трехсторонних консультациях РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину не изменится.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Дмитрий Санников

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