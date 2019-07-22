Власти Украины хотят сильно осложнить процедуру выдачи российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает DEITA.RU.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности Александра Данилюка, выдача российских паспортов жителям Донбасса нарушает минские соглашения. Более того, Данилюк утверждает, что это спланированная провокация, поэтому Киев будет всячески препятствовать процедуре выдачи официального документа, подтверждающего гражданство.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в полночь на Донбассе вступил в силу бессрочный режим прекращения огня. Однако продлился он менее суток. По имеющейся информации, украинская сторона нарушила имеющиеся договоренности.

Екатерина Брязгунова