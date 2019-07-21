Украинские курсанты замечены в расположении частей ВСУ, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, военная разведка Донецка сообщила, что в текущем месяце в расположение нескольких бригад ВСУ прибыли стажеры — курсанты Одесской военной академии. По данным ДНР, прибывших планируется распределить по бригадам и отправить в действующие в зоне ООС артиллерийские подразделения.

Официальный военный спикер ДНР Даниил Безсонов рассказал, что стажировка курсантов происходит по вновь утвержденной программе боевой подготовки артиллерийских подразделений украинской армии.

По его словам, командование Минобороны планирует привлечь молодых специалистов к управлению артиллерийскими и минометными расчетами, которые обстреливают территорию ДНР.

Дмитрий Санников