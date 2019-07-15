Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию, сообщает DEITA.RU.

Эту идею советник Зеленского выдвинул в эфире канала Ukrlife.TV. В числе других предложений Потураева – переименование русского языка в российский. Как считает советник, русский язык на Украине и русский язык в России — это разные языки. Поэтому русский на Украине нужно называть «русским», а русский в России — «российским».

Собственно, в современном украинском языке прилагательное «русский» и так обозначается слово «росийськый». Да и идея с «Московией» не нова. Так пытались принизить статус России как государства, отрицая ее связь с Киевской Русью, еще в эпоху войн с польской шляхтой и литовскими князьями.

Дмитрий Санников