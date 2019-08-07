Режим перемирия может быть нарушен, сообщает DEITA.RU.

Власти самопровозглашённой ДНР заявили об экстренном развёртывании украинской армии на границе с республикой.

По мнению руководства ополченцев, украинская сторона готовится к началу крупномасштабных боевых действий на Донбассе.

По разведданным ДНР, личный состав ВСУ приведён в полную боевую готовность и намеревается совершить бросок по направлении к Мариуполю.

Также ополченцы заметили усиление активности использования украинскими военными разведывательных дронов в приграничных районах.

В ДНР не исключают, что уже в ближайшее время ВСУ может совершить провокацию, которая будет использована в качестве предлога для начала военных действий.

Дмитрий Шевченко