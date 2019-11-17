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19 Август 2019, 19:45

Киев закупает корабли у Франции

Украина

Правительство Украины поддержало проект морской безопасности, который предполагает закупку 20 патрульных кораблей у французской ОСЕА, сообщает DEITA.RU.

Планируется, что вскоре будет подписано между правительствами Украины и Франции, после чего Верховная рада должна его ратифицировать.  «За три года Государственная пограничная служба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА», - говорится в сообщении министерства внутренних дел Украины.

Как отмечает РИА ФАН, власти Украины не уточняют год выпуска и техническое состояние закупаемой техники. Ранее США продали Киеву два старых катера типа Island, которые были списаны в рамках программы модернизации американского флота. Катера Island производились еще в конце 1980-х, начале 1990-х годов.

Дмитрий Санников

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