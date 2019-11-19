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Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте

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Необычный способ «проехать километры» изобрели дорожники краевого центра, сообщает DEITA.RU.

Читатели прислали видео, на котором снегоуборочная техника, упершись ковшом в проезжую часть, интенсивно «наматывает километры». Сообщается, что такая  «работа» происходит на части в районе Некрасовской улицы.

«Вот так в этом районе убирается снег, можно полюбоваться», - говорит автор видео.

Напомним, что вчера утром на городских дорогах произошел настоящий транспортный коллапс – утром пробки были практически во всех ключевых районах Владивостока. Многие дороги превратились в ледяную трассу, а такси подняли цены на практически невероятные высоты. Днем на трассы вышла снегоуборочная техника, и ситуация с транспортом перестала быть столь «острой». Работы продолжились и ночью – большая часть центра уже расчищена. Сегодня уборка продолжается.

Александра Маслова

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