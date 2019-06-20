20 Июнь 2019, 20:00
Ким Чен Ын хочет подружиться с Китаем
Источник изображения: Euronews
Визит Си Цзиньпина в Северную Корею выведет отношения стран на новый уровень, сообщает DEITA.RU.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что визит представителя КНР в Пхеньян выведет отношения Северной Кореи и Китая на новый уровень. Он также отметил, что страны хотят укреплять дружественные связи и выводить их на высокий уровень.
Как пишет ТАСС, визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР уже называют новой вехой в истории отношений соседних стран.
Ранее сообщалось о том, что под боком у России началась холодная война. Такое заявление сделал во Владивостоке член Национального собрания Республики Корея.
Елена Миронова
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