Визит Си Цзиньпина в Северную Корею выведет отношения стран на новый уровень, сообщает DEITA.RU.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что визит представителя КНР в Пхеньян выведет отношения Северной Кореи и Китая на новый уровень. Он также отметил, что страны хотят укреплять дружественные связи и выводить их на высокий уровень.

Как пишет ТАСС, визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР уже называют новой вехой в истории отношений соседних стран.

Ранее сообщалось о том, что под боком у России началась холодная война. Такое заявление сделал во Владивостоке член Национального собрания Республики Корея.

Елена Миронова