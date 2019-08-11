Лидер КНДР остался доволен новым вооружением, сообщает DEITA.RU.



Накануне, 10 августа, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично принял участие в тестировании нового вида вооружения армии КНДР. Такое сообщение передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

СМИ не сообщает подробности о типе оружия, однако есть некоторые намеки на то, что это могло быть. Так, есть информация о том, что новое вооружение, испытанное лично Ким Чен Ыном, имеет выгодные технические характеристики, которые явно отличают оружие от того, что использует армия Серерной Кореи сейчас.

Другое агентство, Yonhap, ранее сообщало о том, что дальность новой ракеты, испытанной КНДР, 400 километров. Это значит, что ракета с легкостью долетит и до Владивостока, и до любого города Южной Кореи.

Елена Миронова