Ким Чен Ын, Нарендра Моди и Мадонна: высокие гости Приморья 2019 года

Подводя итоги уходящего года, редакция ИА DEITA.RU решила вспомнить самых главных гостей Приморского края, впервые побывавших здесь в 2019-м.

Безусловно, одним из главных гостей не только Приморья, но и России стал руководитель КНДР Ким Чен Ын. Он прибыл во Владивосток для встречи с Путиным на бронепоезде в конце весны, привезя с собой переполох и ажиотаж. К первому визиту этого северокорейского лидера в РФ было приковано внимание всего мира.

Во время знакового визита Ким Чн Ын посетил несколько памятных мест дальневосточной столицы, наградил местных политиков и предпринимателей государственными наградами КНДР и, конечно же, встретился с Владимиром Путиным. Встреча состоялась в кампусе ДВФУ на острове Русский. Всего Ким Чен Ын находился в столице ДФО несколько дней, его сопровождали министр развития Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Северокорейский лидер побывал во Владивостоке в конце весны, но традиционно большинство высоких гостей приезжает во Владивосток на Восточный экономический форум, который ежегодно проходит в начале сентября на острове Русский. В этом году главными гостями форума стали премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Оба политика впервые побывали во Владивостоке, приняли участие в пленарном заседании форума и других деловых встречах.

Премьер-министра Малайзии Владивосток удивил: все его представления о городе оказались ложными, заявил он во время пленарного заседания ВЭФ. Он надеялся увидеть снег в городе, однако погода оказалась такой же, как и в Юго-Восточной Азии - теплой и приятной для малазийцев.

В свою очередь, премьер Индии, которого называли гостем номер один, больше говорил об экономической составляющей российско-индийских отношений. Отдельно он отметил, что именно Индия первая страна, которая открыла генконсульство во Владивостоке.

Но Приморье может похвастаться не только созвездием политических гостей. Знаковым можно назвать визит в регион известного актера, главного героя культовой картины «Горец» Кристофера Ламберта, побывавшего у нас на кинофестивале «Меридианы Тихого». Один из постов с видом Владивостока он разместил на своей странице в Instagram.

Замыкает ТОП-5 высоких гостей Приморья-2019 легендарная картина «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли, одного из лучших художников эпохи Возрождения. Владивосток стал первым российским городом, увидевшим шедевр. Картину демонстрировали гостям Восточного экономического форума, а затем приморцам – на выставке в Приморской картинной галерее.

Иван Крышан