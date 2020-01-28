telegr wh call

Новости

Ким Чен Ын отправляет прибывающих иностранцев на месяц в карантин

28 Январь 2020, 18:00

Кабмин не одобрил проект об отмене штрафов ПДД

28 Январь 2020, 17:40

Сбербанк: Центробанк ведет войну с потребительскими кредитами

28 Январь 2020, 17:20

Жители Владивостока остались без депутата, обещавшего построить мост

28 Январь 2020, 17:00

Десятки тысяч туристов не могут уехать домой из Таиланда из-за коронавируса

28 Январь 2020, 16:40

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

28 Январь 2020, 16:20

Всем выйти из сумрака: дорожные камеры перестанут прятать в кустах

28 Январь 2020, 16:00

«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье

28 Январь 2020, 15:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Ким Чен Ын отправляет прибывающих иностранцев на месяц в карантин

ким чен ын

КНДР ввела карантин для прибывающих из Китая иностранцев сроком на один месяц, сообщает DEITA.RU по материалам российского посольства.

Как отмечает официальный аккаунт в Facebook российского посольстве в Пхеньяне, все иностранцы после прибытия в КНДР будут в течение одного месяца находиться в специально отведенных местах под медицинским наблюдением.

Как говорится в сообщении, 28 января российское посольство получило ноту из протокольного департамента МИД КНДР, в которой, в частности, говорится, что в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца.

В самом Китае действует информационный портал, учрежденный национальным комитетом здравоохранения государства. Согласно информации оттуда(актуальной на 15:58, 28 января 2020г г.) общее количество заболевших достигло 4547 человек. «Под вопросом» - еще 6973 пациента. Погибших во всем мире от патогена сейчас 106 человек, выздоровело 62. 

Дмитрий Санников

Читайте также:

Иностранцами заполнят резидентов ТОР и СПВ

Японский шпион пойман во Владивостоке

Россия все равно пострадает: первые итоги вируса оценил эксперт

Популярное

«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой

Налоговая требует заблокировать сотни тысяч счетов россиян

Японский шпион пойман во Владивостоке

Трутнев оценит владивостокские «Хаятты»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...