Ким Чен Ын отправляет прибывающих иностранцев на месяц в карантин

КНДР ввела карантин для прибывающих из Китая иностранцев сроком на один месяц, сообщает DEITA.RU по материалам российского посольства.

Как отмечает официальный аккаунт в Facebook российского посольстве в Пхеньяне, все иностранцы после прибытия в КНДР будут в течение одного месяца находиться в специально отведенных местах под медицинским наблюдением.

Как говорится в сообщении, 28 января российское посольство получило ноту из протокольного департамента МИД КНДР, в которой, в частности, говорится, что в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца.

В самом Китае действует информационный портал, учрежденный национальным комитетом здравоохранения государства. Согласно информации оттуда(актуальной на 15:58, 28 января 2020г г.) общее количество заболевших достигло 4547 человек. «Под вопросом» - еще 6973 пациента. Погибших во всем мире от патогена сейчас 106 человек, выздоровело 62.



Дмитрий Санников