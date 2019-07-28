Российский траулер «Сянхайлинь-8», задержанный северокорейскими пограничниками, отпущен властями, сообщает DEITA.RU по материалам посольства России в КНДР.

Как отмечают российские дипломаты, 27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. По информации посольства, в 16:00 27 июля капитан был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19:30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа - граждане Южной Кореи - сойдут на берег.

«Сянхайлинь-8» был задержан северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля на переходе из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту находились 17 членов экипажа, в том числе 15 россиян (среди которых три жителя Сахалина) и два гражданина Республики Корея. Как заявили северокорейские власти, судно было задержано за нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. Ссылались соседи на некую 50-мильную зону, ими самими и созданную.

В апреле 2019 года Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры во Владивостоке. В целом обе стороны, если и не достигли конкретных результатов, то решили необходимые для себя формальные задачи – Путин продемонстрировал, что остается полноправным игроком в корейском вопросе, а Ким в очередной раз продемонстрировал позицию своей страны, заявив о том, что ситуация на полуострове не меняется из-за традиционных происков Вашингтона.

Дмитрий Санников