Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в региональной администрации.

Поводом для благодарности стал визит главы КНДР в Россию в апреле 2019 года. Здесь он встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Чтобы передать благодарность от председателя Госсовета КНДР в Приморье была направлена целая делегация. Встреча прошла во вторник, 20 августа. На ней важные вопросы с представителями иностранного государства обсудила первый замгубернатора Вера Щербина.

В середине июля прошла информация о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Приморья Олега Кожемяко орденом почета. Кроме того, по словам Лукашенко, Кожемяко ждет большое будущее.

Тогда президент бывшей Советской республики отметил послужной список приморского губернатора и добавил, что Олег Николаевич вряд ли задержится в Приморском крае долго — пару лет максимум. После этого его — «большого человека» — ждет «большая дорога».

Екатерина Брязгунова