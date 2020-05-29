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Ким Чен Ын построил ракетную подлодку

ким чен ын

Новая неатомная ракетная субмарина может в скором времени войти в состав ВМС КНДР, сообщает ИА DEITA.RU по материалам южнокорейского агентства Yonhap.

О близящемся вводе в строй новой подлодки агентство Yonhap рассказало со ссылкой на южнокорейские разведывательные круги. Отмечается, что субмарину построили в городе Синпхо на восточном побережье КНДР.

Она предположительно имеет водоизмещение 3 тысячи тонн, на борту — три новые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-3, впервые испытанные в октябре 2019 года. Тогда ракета поднялась на 910 км и пролетела 450 км.

Как полагает Yonhap, именно к этой новой субмарине могло относиться заявление о скорой демонстрации нового стратегического оружия, сделанное Пхеньяном в конце 2019 года. Сейчас военно-морской флот КНДР включает 70 подводных лодок устаревших типов.

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