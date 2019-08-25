КНДР заявила об успешных испытаниях новой «сверхкрупной» ракетной пусковой установки, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает северное Центральное телеграфное агентство Кореи, испытаниями руководил лично Ким Чен Ын.

Утром в субботу 24 августа КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Засекли ракеты Ким Чен Ына и Пентагон и японские военные. По информации министерства обороны Японии, прямой угрозы для безопасности страны этот пуск не представлял.

Ракетные испытания КимЧен Ын возобновил летом 2019 года. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 16 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км и упали в Японском море.

Дмитрий Санников