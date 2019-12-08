Ким Чен Ын провел «значительные» ядерные испытания

Северная Корея заявила об испытании на полигоне Сохэ, отметив его как «значительное». По заявлению представителя академии наука национальной обороны КНДР, результаты испытания якобы «окажут воздействие на изменение стратегического статуса Северной Кореи», сообщает DEITA.RU

Ранее глава Корейской народной демократической республики согласился закрыть вышеупомянутую испытательную площадку. В 2018 году такое соглашение между США и КНДР было установлено в рамках «укрепления доверия». Однако в том же году демонтаж Сохэ был остановлен. Чуть позже профильные ведомства и ученые обратили внимание на то, что работы на полигоне продолжаются, а их характер — восстановительный. Уже в апреле 2019-го Ким Чен Ын заявил о том, что США «стоит пересмотреть политику в отношении КНДР».

Кроме самого факта испытаний на полигоне Сохэ, стоит отметить и тот факт, что днем раньше посол Северной Кореи заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова больше не является предметом обсуждения с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о том, что удивлен «недружественной манерой общения» страны-оппонента.

Евгений Черемухин