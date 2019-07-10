Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что сохранение политической системы КНДР наиважнейшая задача для страны по сравнению с санкциями сообщает DEITA.RU.



Такие слова корейского лидера приводит японское издание Yomiuri со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. По словам лидера КНДР, они не держатся за идею снятия экономических санкций. Наиболее важнейшей задачей для них является сохранение политической системы КНДР, а ядерным оружием им не надо будет обладать, если Штаты перестанут вести враждебную политику в отношении Северной Кореи.

С мнением Ким Чен Ына согласился председатель КНР Си Цзиньпин, который подчеркнул, что Поднебесная выступает против смены с помощью военного или другого вмешательства в дела государства третьей стороной.

Напомним, что между лидерами КНДР и США проходят саммиты, во время которых происходит обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова. Последняя встреча прошла в конце июня на границе двух Кореи в демилитаризованной зоне. До этого Ким Чен Ын посетил Владивосток, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы, касающиеся экономической сферы и ядерного вооружения.

Иван Юрьев