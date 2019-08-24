Утром в субботу 24 августа КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Рёнхап.

Как отмечает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены рано утром из провинции Хамгён-Намдо.

Засекли ракеты Ким Чен Ына и японские военные. По информации министерства обороны Японии, прямой угрозы для безопасности страны этот пуск не представлял.

Следит за действиями Ким Чен Ына и Пентагон. Как отметил официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс, американское командование осведомлено о ракетном пуске и следит за ситуацией.

Ракетные испытания КимЧен Ын возобновил летом 2019 года. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 16 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км и упали в Японском море.

Дмитрий Санников