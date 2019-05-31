Один из обвиняемых выжил, но проведет остаток дней на каторге, сообщает DEITA.RU.



После серии встреч северокорейского лидера Ким Чен Ына с главами иностранных держав, США и России, с плеч полетели первые головы советников. После провала саммита в Ханое Ким Чен Ын приказал казнить пятерых высокопоставленных дипломатов.

Один из погибших - Спецпредставитель КНДР по делам США государственного совета республики Ким Хёк Чхоль. Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля пощадили, но выслали в лагерь для политзаключенных на каторжные работы.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что на встречу с Владимиром Путиным Ким Чен Ын прибыл уже без Ким Ён Чхоля. Уже тогда ряд СМИ догадывались о тяжелых последствиях для советников после саммита с Трампом.

Елена Миронова