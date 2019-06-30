Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает DEITA.RU.

«Это позитивная встреча, которая показывает многим людям, что мы и впредь можем многое изменить к лучшему», - прокомментировал Ким Чен Ын переговоры с Трампом. По его утверждению, встреча не была оговорена заранее.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами подошел к военно-демаркационной линии, и к нему вышел лидер КНДР Ким Чен Ын. Лидеры подали руки, и Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном.

Затем лидер КНДР перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После лидеры США и КНДР удалились в «Дом мира» на переговоры.

Накануне китайские социальные сети взорвало видео встречи председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В топ всех поисковиков оно вошло всего лишь за 37 минут. По мнению экспертов, к утру оно наберет свыше полмиллиона лайков, что станет отличным результатом.

Дмитрий Санников