Неопознанные ракеты были запущены с военных аэродромов в КНДР, сообщает DEITA.RU.

Ракеты были запущены в сторону японского моря, их происхождение и характеристики неизвестны. Пуск произвели из города Токчхон, и никаких других подробностей северокорейские источники не сообщают.

Приморье и акватория края не пострадали, радиационный фон находится в норме. Примечательно, что это уже шестой пуск менее чем за месяц с военных баз страны.

Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить пуски, Ким Чен Ын продолжает испытания в непосредственной близости от России.

Кроме того, недавно СМИ распространили письмо, в котором Ким Чен Ын якобы писал Трамп о том, что он и сам не рад тому факту, что ракеты приходится пускать, однако эта действия он интерпретирует как ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

Василий Кучин