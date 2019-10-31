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Ким Чен Ын за старое: КНДР запустила ракеты в Японское море

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В четверг, тридцать первого октября, Северная Корея в очередной раз без согласования запустила в Японское море две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщает DEITA.RU.

О происшествии стало известно от представителей Минобороны Южной Кореи. По словам сотрудников главного военного ведомства, вооруженные силы Республики уже приведены в состояние боеготовности на случай необходимости отражения атаки со стороны КНДР.  

Власти Южной Кореи следят за развитием событий. Сообщается, что пока корейским военным не удалось опознать тип запущенной в океан боеголовки, но выяснили, что пуски были совершены из провинции Пхёнан-Намдо.

Власти Японии выразили свою уверенность в том, что на территорию Страны Восходящего солнца неизвестное орудие не попадет.

От Северной Кореи никаких объяснений по поводу, предположительно, очередных боевых учений не поступало.  

Отметим, в течение десяти месяцев две тысячи девятнадцатого года военные КНДР запустили как минимум двенадцать ракет и реактивных снарядов в сторону ИЭЗ Японии. 

Напомним, что незадолго до указанного события глава КНДР Ким Чен Ын писал своему президенту корейской Республики Мун Чжэ Ину официальное письмо со словами соболезнования в связи с личной трагедией «южного» политика - смертью матери. Сообщается, что маме главы Южной Кореи Кан Хан Ок скончалась в возрасте девяноста двух лет от продолжительной болезни. Похоронная процессия готовится в Пусане.  

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