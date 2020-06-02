Кино, свадьбы, рестораны: Дальний Восток возвращается к обычной жизни

На фоне продления режима самоизоляции некоторые дальневосточные регионы, приняли ряд послаблений, которые призваны существенно разнообразить жизнь дальневосточников. О постепенном снятии ограничительных мер в ДФО сообщает ИА DEITA.RU.

Например, в Сахалинской области островитяне уже смогут сходить в кино, так как с 29 мая кинотеатры в регионе работают, однако с рядом ограничений. Например, фильмы в больших кинозалах посмотреть смогут не более 50 зрителей за один сеанс, при этом будут контролировать соблюдение мер по социальной дистанции, а также обязательным является наличие маски. В островном регионе 26 мая открылись кафе, столовые и рестораны. Как и в случае с кинотеатрами, внутри смогут встретиться не более 50 человек, а руководство предприятия должно озаботиться тем, чтобы столы стояли не менее чем в полутора метрах друг от друга, при этом за одним столом могут находиться не более 2 человек. Кроме того, на Сахалине с первым днем лета начали работу детские лагеря отдыха, также вынужденные соблюдать определенные ограничительные меры. Например, массовые мероприятия в лагерях проводиться не будут, также запрещено посещать детей, а также передавать им посылки.

Жители Приморского края смогут легально отдохнуть на пляжах региона, несмотря на то что ограничительные меры продлены до 15 июня. Во Владивостоке можно будет отдохнуть и на набережных, они открыты для посещения. Кроме того, в Приморье постепенно начинают работу магазины и торговые центры, ателье, ремонтные мастерские, и иные предприятия бытового обслуживания.

Правительство Бурятии распорядилось о продлении режима самоизоляции аж до конца июня. Мера касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В Бурятии могут открыться небольшие торговые залы, а жители республики смогут заниматься спортом на улице, но соблюдением социальной дистанции. Работа МФЦ в регионе возобновляется с 1 июня, органы местного самоуправления, как и исполнительные органы власти смогут проводить личный прием граждан. В Бурятии разрешили проводить свадьбы, хоть и весьма скромные. ЗАГС согласен регистрировать браки в случае, если приглашённых гостей насчитывается не более четырёх.

Что касается плановой медицинской помощи, её начнут оказывать в Хабаровском крае с приходом лета. Работа стоматологий может быть возобновлена, это касается тех медучреждений, которые с конца марта могли принимать лишь экстренных пациентов. В регионе открыты косметические салоны, СПА-центры, парикмахерские, однако соблюдение нужных противоэпидемических мер и социальной дистанции необходимо. В центрах Хабаровского края работают салоны связи, а также некоторые магазины бытовой техники. Режим самоизоляции в регионе продлён до 10 июня.

Другие регионы ДФО решили оставить режим самоизоляции почти без изменений. В некоторых районах Якутии разрешено прогуливаться по улице по двое при соблюдении необходимой дистанции. Кроме того, в столице региона открыли парк культуры и отдыха, однако там можно только прогуливаться, либо заниматься спортом без спутников.

Камчатский край продлил режим самоизоляции до 11 июня, а Чукотка - до 15 июня. В Забайкальском крае приняли решение о продлении ограничения до 8 июня, однако ряд послаблений всё-таки принят – например, большинство объектов торговли непродовольственными товарами работают, однако сохраняется масочный режим. Тем временем в Амурской области не было введено жестких ограничений для представителей бизнеса, так как ситуация с инфицированием коронавирусом развивается медленнее, чем в ряде других регионов, отставание составляет примерно полтора месяца.