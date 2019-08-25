В пятницу, 23 августа, на Сахалине стартовал международный кинофестиваль «Край света», сообщает DEITA.RU.

Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посмотреть документальные, художественные и даже анимационные фильмы, которым дали жизнь в сорока странах.

Пятница на Сахалине не задалась, однако это не помешало людям прийти в центр островной столицы, чтобы приветствовать на крайней дорожке милых сердцу гостей — членов жюри, известных актеров и других участников форума.



















































