Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье

В четверг, 19 сентября, завершился кинофестиваль «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке в 17-й раз, сообщает DEITA.RU.

Гран-при за лучший полнометражный фильм получил российский фильм снятый Александром Золотухиным «Мальчик русский», а особенный вклад в кинематограф, по мнению губернатора, внес Павел Лунгин, который получил приз «9288 километра».

Как отметил губернатор Примосркого края Олег Кожемяко, сегодня Владивосток – ведущий культурный центр ДФО, благодаря, в том числе, проведению кинофестиваля.

«С каждым годом фестиваль набирает все больше популярности, он растет профессионально и сохраняет высокий уровень», - подчеркнул губернатор Приморья.

За время проведения фестиваля жители и гости Владивостока смогли увидеть более 180 кинокартин из более чем 50 стран мира. За это время участниками фестиваля стало более восьми тысяч человек, они смогли побывать на творческих встречах и мастер-классах известных работников кино.

Председатель жюри Анны Меликян подчеркнула, что члены жюри единогласно проголосовали за лучший фильм в категории короткий метр, где гран-при взяла работа «Братство».

«Братство» — это был единственный фильм, где мы вообще не спорили», — сказала Меликян во время вручения приза. Она добавила, что только на «Меридианах Тихого» она столкнулась с огромным количеством азиатских фильмов.

Напомним, что кинофестиваль «Меридианы Тихого» ежегодно проходит во Владивостоке, начиная с 2002 года. Звезды кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы традиционно во время открытия и закрытия проходят по синей звездной дорожке.

Иван Юрьев