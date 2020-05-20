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Кинологи рассказали, что делать при нападении бездомных собак

собака злая

Специалисты советуют не проявлять агрессию к животным

Члены Российской кинологической федерации рассказали, как вести себя при встрече со стаей собак, а также что делать если произошло нападение, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».

По словам экспертов, основной принцип сохранения жизни и здоровья – это не приближаться к стаям собак, особенно в вечерние и ночные часы. В основном бездомные животные нападают на людей, которые нарушили границы их места обитания. Если человек попадет в такую ситуацию, то лучше ему встать спиной к какому-то объекту, а лицом к стае. Важно в это время не проявлять агрессии к собакам, а после того как они успокоятся покинуть это место. Отступать необходимо спиной назад, видя всю стаю перед лицом.

Отметим, что если все-таки произошел контакт между собакой и человеком, то место раны необходимо сразу же промыть чистой водой с хозяйственным мылом. При сильном кровотечении, его необходимо остановить. После этого сразу же надо обратится в медучреждение, где будет назначено лечение, в том числе от бешенства.

Эксперты подчеркнули, что агрессию бездомные животные проявляют к чужакам, стараясь защитить свои владения.

Иван Крышан

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