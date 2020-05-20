Новости
Мужчина похудевший на 22 кг рассказал, как достиг результата
20 Май 2020, 05:15
Кинологи рассказали, что делать при нападении бездомных собак
20 Май 2020, 04:15
ГМО-корма разрешили ввозить в Россию
20 Май 2020, 03:15
Какие профессии и услуги стали самыми востребованными на самоизоляции
20 Май 2020, 02:15
Названо возможное время начала вакцинации от коронавируса
20 Май 2020, 01:15
Как дезинфицировать автобусы, рассказал Роспотребнадзор
20 Май 2020, 00:15
Путин призвал чиновников быть ближе к земле
19 Май 2020, 23:45
Вторая недомолвка: Путин обозначил «расстрельного» министра
19 Май 2020, 23:16
Кинологи рассказали, что делать при нападении бездомных собак
Специалисты советуют не проявлять агрессию к животным
Члены Российской кинологической федерации рассказали, как вести себя при встрече со стаей собак, а также что делать если произошло нападение, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».
По словам экспертов, основной принцип сохранения жизни и здоровья – это не приближаться к стаям собак, особенно в вечерние и ночные часы. В основном бездомные животные нападают на людей, которые нарушили границы их места обитания. Если человек попадет в такую ситуацию, то лучше ему встать спиной к какому-то объекту, а лицом к стае. Важно в это время не проявлять агрессии к собакам, а после того как они успокоятся покинуть это место. Отступать необходимо спиной назад, видя всю стаю перед лицом.
Отметим, что если все-таки произошел контакт между собакой и человеком, то место раны необходимо сразу же промыть чистой водой с хозяйственным мылом. При сильном кровотечении, его необходимо остановить. После этого сразу же надо обратится в медучреждение, где будет назначено лечение, в том числе от бешенства.
Эксперты подчеркнули, что агрессию бездомные животные проявляют к чужакам, стараясь защитить свои владения.