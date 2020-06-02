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17 Февраль 2020, 14:13

Кипрские офшоры меняют приморского конкурсного управляющего

бор

Ранее он подал иски к собственникам предприятия

В конце мая Арбитражный суд Приморского края освободил арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле несостоятельности ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор», сообщает ИА DEITA.RU. 

Согласно картотеке суда, заявление о прекращении полномочий подал сам конкурсный управляющий. Заявление поступило в суд в третьей декаде февраля, однако рассмотрено и удовлетворено только в конце мая. 

В течение трех месяцев конкурсный управляющий успел подать субсидиарные иски к собственникам предприятия. К ответственности он призвал кипрскую компанию и нескольких физлиц. 

В середине мая отчет о его работе не был принят кредиторами. При этом основным кредитором ООО «ДХК БОР» является само предприятие. Сумма взыскания превышает 55,2 млн рублей. 

Вопрос о назначении нового конкурсного управляющего будет рассмотрен 1 июля 2020 года. 

Отметим, что на предприятии трудится более двух тысяч человек. Прошлой осенью они получили предупреждение о том, что могут быть уволены с связи с банкротством компании. Тогда в местной профсоюзной организации говорили, что работники перейдут в соседние предприятие. На сегодняшний день коллектив продолжает работать.

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