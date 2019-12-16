telegr wh call

Новости

Некоторые россияне не будут работать 31 декабря

16 Декабрь 2019, 19:00

Инспектор ГИБДД застрелит водителя в этом случае

16 Декабрь 2019, 18:45

Киргиз сядет на 10 лет за сломанный нос полицейского

16 Декабрь 2019, 18:30

«Стоим и ждем» - 10-балльная пробка на улице Владивостока

16 Декабрь 2019, 18:07

О погоде на январь рассказали синоптики

16 Декабрь 2019, 18:00

Рунет, НДС и оскорбление власти: Законы 2019 года, изменившие жизнь россиян

16 Декабрь 2019, 17:45

В новом году запретят торговать пивом

16 Декабрь 2019, 17:30

Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому

16 Декабрь 2019, 17:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Киргиз сядет на 10 лет за сломанный нос полицейского

суд

Под суд пойдет иностранец, который напал на представителя полиции, нанеся тому повреждения, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура области вынесла обвинительное заключение. По словам представителя ведомства, конфликт уроженца Киргизии с полицией произошел недалеко от входа в здание МВД. Там иностранец напал на стража порядка, нанеся тому несколько ударов, после одного из которых сломал тому нос.

Суд рассмотрит дело. По предварительному заключению, фигуранта ждет до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что нападения на стражей порядка в ходе различных конфликтов не так редки. Как правило, наказание за столь самовольные действия предусмотрено довольно жесткое.

Александра Маслова

Читайте также:

Пьяный пассажир поезда "Владивосток-Москва" устроил бойню с ножом

Россиянин сядет на 10 лет за укушенное ухо ДПС-ника

Пьяного дебошира выкинули в Уссурийске

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Власти избавятся от Почты России

Снег из Китая идет на Приморье

«Как страшно» - автомобиль сгорел с пассажирами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...