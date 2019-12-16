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Киргиз сядет на 10 лет за сломанный нос полицейского
Под суд пойдет иностранец, который напал на представителя полиции, нанеся тому повреждения, сообщает DEITA.RU.
Прокуратура области вынесла обвинительное заключение. По словам представителя ведомства, конфликт уроженца Киргизии с полицией произошел недалеко от входа в здание МВД. Там иностранец напал на стража порядка, нанеся тому несколько ударов, после одного из которых сломал тому нос.
Суд рассмотрит дело. По предварительному заключению, фигуранта ждет до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что нападения на стражей порядка в ходе различных конфликтов не так редки. Как правило, наказание за столь самовольные действия предусмотрено довольно жесткое.
Александра Маслова