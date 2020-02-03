Кириенко: Россия справилась с последствиями кризиса

Первый заместитель главы администрации Президента России Сергей Кириенко считает, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями, сообщает DEITA.RU.

Об этом первый заместитель главы администрации Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По мнению Сергея Кириенко, внесение в Конституцию РФ социальных гарантий правительства перед гражданами свидетельствует о том, что страна смогла благополучно преодолеть экономический кризис.

Он обратил внимание на слова Президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию об обязательной индексации пенсий. «Это то, о чем президент сказал в своем послании. Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, они не могли прозвучать пять лет назад», - приводит РИА ФАН слова Сергея Кириенко.