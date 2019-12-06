Киркоров не платит ипотеку: банк требовал 300 млн

Московский суд обязал российского эстрадного певца Филиппа Киркорова выплатить латинскому банку ABLV 651 тысячу евро, что эквивалентно 46 миллионам рублей, передает DEITA.RU.

Кредитная организация выставила иск народному артисту около четырех миллионов евро (300 миллионов в рублях) по ипотеке. В эту сумму вошли неустойка, штраф и проценты.

Как пишет ТАСС, адвокату Киркорова Александру Добровинскому удалось в несколько раз снизить предстоящую выплату. Таганский суд Москвы не полностью удовлетворил иск банка ABLV, взыскав всего 651 тысячу евро. Что более чем в шесть раз меньше изначально запрашиваемой суммы.

Адвокат уточнил, что это очередная их с Филиппом Киркоровым победа.

Ранее прошла информация о том, что годом ранее адвокат Сергей Жорин рассказывал подробности скандального развода между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Главными пикантными моментами стали таинственная женщина и желание экс-супруги получить значительную долю имущества.

Екатерина Брязгунова