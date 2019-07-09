Происшествие с российской звездой произошло на модном показе, сообщает DEITA.RU.

Известный российский певец Филипп Киркоров пострадал от укуса лошади на одном из светских мероприятий.

Когда артист находился на сцене, стоявшая рядом лошадь, заинтересовалась его рубашкой. Киркоров и сам не заметил, как животное начало покусывать его рукав.

От неожиданности он даже попятился от лошади, но, поняв, что ему ничего не угрожает, начал шутить: "Она меня ест!", - закричал певец.

Дмитрий Шевченко