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Кишечная инфекция отправила в больницу 30 школьников
Участники лицея в Биробиджане попали в больницу с острой кишечной инфекцией, сообщает DEITA.RU.
Прокуратура ЕАО обозначила, что вечером 21 ноября – с 9 вечера до трех ночи лицеисты один за другим обращались с жалобами в скорую помощь. Всего за вечер больница приняла около 30 учащихся с одинаковыми симптомами.
Среди заболевших в основном ученики начальных классов. Сейчас прокуратура устанавливает причины заболевания. К делу подключился Роспортребнадзор.
«Несколько человек госпитализировано, родители одного ребенка решили лечить его вне больницы, несколько человек лечится дома», - отметили в мэрии Биробиджана.
Руководство школы так же занято поиском источника инфекции и выявляет причины непосещаемости занятий, а так же возможные источники заражения.
Александра Маслова