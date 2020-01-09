Китай допустит иностранцев до «черного золота»

Власти КНР решили разрешить иностранным компаниям самостоятельно добывать нефть на территории Поднебесной, сообщает DEITA.RU. Разрешение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Вести разведку и добычу «черного золота» китайские власти разрешат компаниям с уставным капиталом в $43 млн. Ранее эти предприятия могли заниматься добычей только совместно с госкомпаниями.

Под эти же послабления также попадут национальные компании, для которых разрешения будут выдаваться на 5 лет, с возможностью последующего продления на этот же срок. Однако основным условием будет наличие такого же огромного уставного капитала.

Отметим, что по данным 2018 года Китая ежедневно приобретал почти 8,5 млн баррелей нефти, больше закупают только страны Евросоюза. При этом в 2016 году Китай добывал 3 981 800 баррелей нефти ежедневно, что в два раза меньше.

Иван Юрьев